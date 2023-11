Howl - La Peste Hurlante est arrivée sur Nintendo Switch

Le conte populaire tactique et narratif imaginé par Mi'pu'mi Games et prénommé Howl a une nouvelle fois surgi sans crier gare. À l'occasion du Indie World. le titre s'est offert une apparition avec une bonne nouvelle : le titre est disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 14,99€.

Un monde de conte de fées est ravagé par le Hurlement, une sinistre peste qui se propage par le son. Seule une prophétesse sourde peut trouver un remède et ramener la paix sur le royaume. Utilisez vos armes et votre astuce pour progresser dans ce conte folklorique au tour par tour illustré dans un style unique à l'« encre vivante ». Les batailles vous mettront au défi de prédire les actions de vos ennemis jusqu'à six coups en avance afin de les déjouer en tirant parti de l'environnement. Terrassez vos ennemis pour obtenir des ressources et améliorer votre arsenal grandissant de techniques, puis tracez votre route à travers la carte du monde afin de découvrir de nouvelles compétences et des chemins secrets. Howl fera son arrivée sur Nintendo Switch dans la journée. Une démo gratuite sera aussi disponible sur le Nintendo eShop.