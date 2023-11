On Your Tail - Menez l'enquête à Borgo Marina sur Nintendo Switch

Développé par Memorable Games, On Your Tail vous propose un air de vacance en bord de mer en compagnie de la protagoniste Diana. Cette simulation de vie pleine d'animaux anthropomorphes vous proposera de profiter du cadre de vie avec vos amis, mais aussi de résoudre le mystère gravitant autour d'un étrange individu masqué qui sévit dans le village. Attendu dans le courant de l'année 2024, On Your Tail sera une exclusivité temporaire sur Nintendo Switch.

