The Indie Houses Direct : 7 studios indépendants se réunissent pour présenter leur propre Nintendo Direct

Alors que des rumeurs concernant d'un possible Nintendo Direct mais aussi de sa déclinaison indépendante Indie World ont envahi le net (voir ici) on apprend que 7 studios indépendants se sont réunis pour préparer leur propre évènement numérique façon Wholesome Direct, une autre initiative indies. Les studios concernant sont Toge Productions, Raw Fury, Fellow Traveller, Those Awesome Guys, Whitethorn Games, Neon Doctrine et Akupara Games. Quant à l'évènement il s'agit de The Indie Houses Direct. Il sera diffusé en ligne le 31 août sur Steam, Twitch et YouTube et sera suivi d'un festival Steam d'une semaine du 31 août au 7 septembre . Au programme des nouveaux jeux, des démos, des sessions de questions-réponses et des tas de surprises.

Evidemment nous serons au rendez-vous. En attendant, retrouvez la présentation de The Indie Houses Direct ci-dessous.