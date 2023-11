The Star Named EOS prend la pose sur Nintendo Switch

Nouvelle création signée Silver Lining Studio, The Star Named EOS vous propose une aventure narrative à la première personne mettant en avant le thème de la photographie. Attendu dans le courant du printemps 2024, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Plongez dans le magnifique monde panoramique peint à la main de ce jeu d'aventure et d'énigmes narratif à la première personne qui explore les thèmes de la photographie et la façon dont elle capture les moments éphémères qui composent nos vies. Incarnez Dei, un jeune photographe qui entreprend un voyage sur les traces de sa mère. Trouvez et rassemblez des objets emplis de souvenirs et aidez Dei à découvrir la vérité sur la disparition de sa mère. The Star Named EOS fera son arrivée au printemps 2024 sur Nintendo Switch.