Shantae Advance: Risky Revolution - Le titre perdu de la GBA se dévoile davantage sur Nintendo Switch

Projet de WayForward mis au placard durant plus de 20 ans, la demi-génie Shantae est de retour en 2024 avec Shantae Advance: Risky Revolution. Pour l'anecdote, il s'agit d'un projet initialement pensé sur GBA, restauré pour l'occasion sur une sortie sur Nintendo Switch, tout en gardant la patte graphique de l'époque. Attendu courant 2024 en dématérialisé, un partenariat a également été annoncé avec Limited Run Games pour proposer le titre en version physique.

Shantae, la demi-génie préférée des fans, fait son retour dans une authentique suite rétro restaurée et achevée deux décennies plus tard du jeu original sorti en 2002. Ce jeu d'action, d'aventure et de plateformes réunit toute l'action à base de coups de cheveux et de danses du ventre que les fans de Shantae attendent, ainsi que plusieurs chapitres à suivre, quantité de villes et de labyrinthes, six transformations en animaux, des boss féroces et un mode compétitif à quatre*. Une toute nouvelle mécanique de jeu permet à Shantae de créer de nouveaux chemins en permutant l'avant-plan et l'arrière-plan, et en passant de l'un à l'autre pour progresser. Shantae Advance: Risky Revolution fera son arrivée en 2024 sur Nintendo Switch.