A Highland Song - Une aventure rythmée débarque sur Nintendo Switch

Jeu de plateformes et de rythme narratif en 2,5D, A Highland Song nous met aux commande de Moira dans sa quête devant la conduire au rythmes des chants écossais à sa destination finale. Attendu pour le 5 décembre 2023, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Moira McKinnon s'en va.

Pour atteindre la mer, Moira doit traverser les hautes terres d'Écosse, une région sauvage foisonnant de chemins, de montagnes et de raccourcis, mais aussi remplie de dangers et de musique.

GAMEPLAY

Plateformes : escaladez des montagnes et engouffrez-vous dans des grottes

Survie : le vent, la pluie, le froid et la faim sont vos ennemis

Navigation : récupérez et assemblez des fragments de cartes pour découvrir des itinéraires plus rapides

Récits : découvrez les histoires et les secrets de ces collines

Action rythmée : traversez les vallées sur l'incroyable musique de TALISK et Fourth Moon

Rejouabilité : découvrez tous les secrets, et tous les raccourcis

MUSIQUE

La bande originale de A Highland Song a été composée par Laurence Chapman, aux côtés de deux géants primés de la scène folklorique écossaise : TALISK et Fourth Moon. Rois des festivals, ces deux groupes combinent musique instrumentale avec rythmes rapides et intenses pour produire de nouvelles mélodies dans un style traditionnel mêlant beauté, énergie et style.

HISTOIRE

Moira McKinnon vit depuis quinze ans avec sa mère dans une petite maison aux abords des hautes terres d'Écosse. Un beau jour, elle reçoit une lettre de son oncle Hamish, la priant de venir le voir sur la côte. Si elle parvient à rejoindre son phare avant la fête de Beltaine, une merveilleuse surprise l'attendra.

Et ainsi, Moira part de chez elle.

Les collines regorgent de secrets et d'histoires qui se dévoileront à vous en fonction du chemin que vous emprunterez. Le récit n'est pas ramifié mais tissé ; un mélange d'histoire, de mythologie et de secrets de famille. Quelles vérités allez-vous découvrir ?

LE MONDE

Dans les hautes terres, chaque montagne a une histoire à raconter et des mélodies résonnent dans chaque vallée. Les géants dorment, les fantômes chantent, les corbeaux portent des messages et les aigles emportent les morts.

Mais les falaises des hautes terres sont implacables et leurs sommets glaciaux ; le périple de Moira ne sera pas facile.

Pourrez-vous aider Moira à trouver son chemin à temps dans ces étendues sauvages et sinueuses ?

A HIGHLAND SONG

A Highland Song est le dernier jeu d'aventure narratif d'inkle, les créateurs primés de 80 Days, Heaven's Vault et Overboard !

Explorez les collines et leurs nombreux chemins, bien tracés ou à peine perceptibles, regorgeant d'histoires, d'objets perdus, d'échos et de souvenirs.

Escaladez des montages pour vous orienter et choisir votre chemin. Puis, sautez et glissez dans les vallées au rythme de la musique.

Préparez-vous à répéter l'aventure : il vous faudra bien plus d'un seul voyage pour découvrir tous les secrets des hautes terres.

Cette aventure en 2,5D à défilement horizontal donne vie aux hautes terres avec un mélange d'animations dessinées à la main et de décors semblables à des peintures impressionnistes, le tout baigné d'un climat et d'une lumière dynamiques.