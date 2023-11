Core Keeper creuse son trou sur Nintendo Switch

Nouvelle création de Fireshine Games, Core Keeper vous propose de vivre une aventure solo ou multijoueur dans une caverne remplie de trésors et de créatures en tout genre. Afin de percer les secrets de cette caverne, le jeu vous donne rendez-vous dans le courant de l'été 2024 sur Nintendo Switch.

Explorez une caverne infinie pleine de créatures, d'objets et de ressources dans une aventure bac à sable à vivre en solo ou à 8 maximum en multijoueur en ligne**. Incarnez un explorateur attiré par une mystérieuse relique et découvrez les secrets d'un monde tombé dans l'oubli. Jouez à votre rythme, que ce soit en prenant votre temps en rassemblant des ressources, en cultivant la terre et en construisant votre base, ou plongez dans l'action en améliorant vos compétences, en affrontant des boss immémoriaux et en explorant un paysage en constante évolution. Core Keeper fera son arrivée à l'été 2024 sur Nintendo Switch.