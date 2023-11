Blade Chimera - Une nouvelle exclusivité temporaire annoncée sur Nintendo Switch

Se présentant comme un jeu mêlant action et exploration, le tout dans un monde cyberpunk dystopique, Blade Chimera vous met aux commandes d'un membre du Cercle Missa, utilisant une épée démoniaque pour protéger la ville d'Osaka des forces démoniaques. Attendu pour le printemps 2024 , le titre sera proposé comme une exclusivité temporaire de la Nintendo Switch en premier lieu.

Dans un Osaka situé dans une monde futuriste dystopique, un groupe nommé le Cercle Missa est chargé de protéger la ville face aux démons. L'un des membres de ce groupe se lance dans une nouvelle mission qui s'apprête à prendre un tournant inattendu dans ce jeu d'action et d’exploration pixel art en 2D. Maniez la puissante Épée de lumière, un démon transformé en arme mortelle. Cette lame permet non seulement de combattre, mais également de manipuler le temps afin de réparer des escaliers, des ponts et des plateformes pour atteindre de nouvelles zones. Saurez-vous garder le contrôle de votre lame démoniaque ? Blade Chimera fera son arrivée en exclusivité console temporaire au printemps 2024 sur Nintendo Switch.