Backpack Hero est disponible sur Nintendo Switch

Se présentant comme un roguelike, Backpack Hero vous propose d'incarner un rongeur bien décidé à amasser un tas de ressources pour entretenir son village. Reste encore à bien les caser dans votre sac pour optimiser vos déplacements, et surtout leurs performances en combat ! Backpack Hero a annoncé sa sortie ce mardi 14 novembre à l'occasion du Indie World. Il est désormais accessible au prix de lancement de 16,14€.

Présentation

Backpack Hero est un roguelike de type construction de deck. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous transportez, mais aussi de la façon dont vous organisez les objets dans votre sac ! Leur emplacement a un impact considérable sur leurs performances. Trouvez-leur la bonne place dans votre sac à dos pour augmenter leur puissance ! Explorez d'anciens donjons, des grottes, des marécages et bien plus encore ! Rencontrez des amis colorés et combattez des ennemis mortels ! Ne vous perdez pas !

Mode Histoire

Lorsque vous ne mettez pas votre vie en danger, vous pouvez faire bon usage des ressources que vous avez rassemblées et reconstruire votre ville natale de Haversack Hill ! Transformez-la en un hameau charmant et efficace pour attirer de nouveaux habitants. Achetez et vendez des objets, effectuez des recherches et débloquez des héros, des défis et des quêtes. En organisant le village parfait, vous restaurerez le monde d'Orderia et sauverez les animaux qui y vivent !

Caractéristiques