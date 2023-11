Outer Wilds: Archaeologist Edition se pose enfin sur Nintendo Switch

Longtemps attendu sur Nintendo Switch, les joueurs n'espéraient plus avoir de nouvelles de Outer Wilds. Il faut dire que le jeu d'aventure en monde ouvert avait été extrêmement silencieux depuis son annonce en 2021. Mais heureusement, Mobius Digital et Annapurna Interactive ont profité du dernier Indie World pour confirmer la sortie de Outer Wilds: Archaeologist Edition le 7 décembre 2024 . Les précommandes du jeu sont officiellement ouvertes, et une version physique a même été annoncée pour une sortie courant 2024.

Cette aventure en monde ouvert vous invite à explorer de multiples planètes à la recherche d'indices, de signaux sonores et d'anciens textes extraterrestres à déchiffrer. Mais ne vous attardez pas trop, ce système est pris dans une boucle temporelle et chaque planète change drastiquement au fil du temps. Plongez dans une cité souterraine avant qu'elle ne soit complètement ensevelie, évitez des cyclones aussi hauts que le ciel, et bien plus. Trouvez les clés pour déchiffrer les énigmes de ce système en explorant ses recoins les plus dangereux et les plus secrets, puis dénouez le plus grand secret d'entre tous dans l'extension Echoes of the Eye qui est incluse. Outer Wilds: Archaeologist Edition fera son arrivée le 7 décembre sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.