Outer Wilds retarde sa sortie sur Nintendo Switch mais confirme son DLC

Nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle concernant Outer Wilds sur Nintendo Switch suite à la conférence Anna Purna Interactive. Commençons par la mauvaise, Outer Wilds qui était attendu sur la console de Nintendo cet été sortira finalement en fin d'année 2021 , le titre se voit donc reporté de quelques mois sur Nintendo Switch.

Cependant, les développeurs du jeu, à savoir Mobius Digital ont tout de même pris la peine de confirmer que l'existence du DLC Echoes of the Eye (dont nous vous parlions ici)pour le jeu de base était véridique et sa sortie (sur tous les supports sauf la Nintendo Switch) était imminente. Si pour l'instant nous ne savons pas si celui-ci est prévu aussi sur Nintendo Switch nous avons tout de même une première bande-annonce bourrée d'indices sur son contenu à nous mettre sous la dent. De quoi patienter avant la sortie d'Outer Wilds sur Nintendo Switch.

Attendez-vous impatiemment la sortie d'Outer Wilds sur l'eShop ? Espérez-vous qu'Echoes of the Eye sorte directement sur Nintendo Switch avec le jeu de base ?

Nommé Game of the Year 2019 par Giant Bomb, Polygon, Eurogamer et The Guardian, acclamé par la critique et récompensé par de nombreux prix, Outer Wilds est un jeu mystérieux en monde ouvert, mettant en scène un système solaire piégé dans une boucle temporelle infinie.



Bienvenue dans le programme spatial !

Vous êtes la nouvelle recrue de Outer Wilds Ventures, un récent programme spatial qui enquête sur un étrange système solaire en évolution permanente.



Les mystères du système solaire...

Qu'est-ce qui se cache au cœur du sinistre Dark Bramble ? Qui a bâti les ruines extraterrestres sur la Lune ? Est-il possible de stopper la boucle temporelle infinie ? Des réponses vous attendent dans les étendues spatiales les plus dangereuses.



Un monde qui évolue au fil du temps

Les planètes de Outer Wilds sont pleines de lieux cachés qui évoluent au fil du temps. Visitez une cité souterraine avant qu'elle ne soit ensevelie sous le sable, ou explorez la surface d'une planète qui s'effrite sous vos pieds. Chaque secret est protégé dans des environnements dangereux et soumis à des catastrophes naturelles.



Utilisez du matériel d'exploration intergalactique !

Enfilez vos bottes d'exploration, vérifiez vos réserves d'oxygène et préparez-vous à vous aventurer dans l'espace. Utilisez toute une gamme de gadgets uniques pour sonder l'environnement, suivez des signaux mystérieux, déchiffrez une langue extraterrestre ancienne et faites rôtir vos boules de guimauve à la perfection.