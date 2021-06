Annapurna Interactive annonce son Showcase 2021 en marge de l'E3 promettant des nouvelles d'Outer Wilds et de Neon White

Certains éditeurs choisissent l'E3 2021 pour faire leurs annonces, d'autres choisissent de les faire en marge de cet événement, d'autres encore choisissent d'annoncer leurs propres conférences pendant l'E3, c'est le cas d'Annapurna Interactive. En effet, l'éditeur indépendant à qui nous devons Outer Wilds, qui sort bientôt sur Nintendo Switch mais aussi le jeu Neon White qui fut annoncé lors du dernier Nintendo Direct ou encore What Remains of Edith Finch, vient de nous donner rendez-vous le 29 juillet prochain à 21 heures afin de nous dévoiler ses futurs projets.

Dans une courte vidéo teaser nous pouvons notamment apercevoir des images inédites d'Outer Wilds et donc la quasi-confirmation de l'existence et de la sortie prochaine de son DLC et d'autres pépites à venir, l'éditeur ayant d'ailleurs pour bonne habitude de porter ses jeux sur Nintendo Switch.

Qu'attendez-vous d'Annapurna Interactive ? Êtes-vous friands de leur ligne éditoriale ?

Join us at 12pm Pacific on July 29th for the Annapurna Interactive Showcase! We've got gameplay reveals, new game announcements, and a few more surprises. #SummerGameFesthttps://t.co/mB82zY23hahttps://t.co/6vgpFRKjxu pic.twitter.com/lyVGsnQpPP