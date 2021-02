Neon White le prochain jeu édité par Annapurna Interactive s'annonce sur Nintendo Switch

Neon White, le prochain jeu du créateur de Donut County vient d'être annoncé sur Nintendo Switch. Édité par Annapurna Interactive, c'est leur second jeu d'annoncé durant ce Nintendo Direct après le portage d'Outer Wilds. Dans une toute première bande-annonce le jeu vous donne rendez-vous en fin d'année ! Éliminez les démons au paradis dans un mélange de jeu de tir et de jeu de cartes tout à fait singulier ! Pour voir le résultat vous pouvez visionner la bande-annonce ci-dessous.

Announcing the heavenly anime FPS... Neon White!



Coming to Nintendo Switch & PC in 2021.

Wishlist on Steam now: https://t.co/V7zQ7aaQDj pic.twitter.com/OCCWFfXY6z