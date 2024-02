Pokémon Presents : une présentation très courte cette année pour le Pokémon Day

La semaine dernière, Nintendo nous a présenté quelques jeux tiers à venir cette année sur Nintendo Switch lors d'un Nintendo Direct spécial (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI),. Aujourd'hui c'est au tour des Pokémon de faire leur show avec un nouveau Pokémon Presents (l’équivalent des Nintendo Direct version Pokémon) qui devrait donc présenter les nouveautés à venir dans la galaxie Pokémon. En même temps, aujourd'hui, c'est le Pokémon Day, une journée spéciale dédiée aux Pokémon.

Cependant, il ne faut, à priori, pas s'attendre à un programme surchargé. En effet, Gematsu révèle sur Twitter que ce nouveau Pokémon Presents ne durera que 12 minutes et 52 secondes . A titre de comparaison, l'année dernière le Pokémon Presents du Pokémon Day avait duré un peu plus de 25 minutes (voir ici) et celui du mois d'août 2023 plus ou moins 35 minutes (voir là).

Evidemment, la durée ne dit rien du contenu du Pokémon Presents et une seule annonce peut suffit à en faire un moment inoubliable pour les fans.

Pour le moment, on ne sait pas ce que ce Pokémon Presents nous réserve. D'après Joe Merrick de Serebii.net, cette nouvelle vidéo devrait évoquer des mises à jour de jeux tels que Pokémon Café ReMix, Pokémon Masters EX ou encore Pokémon Sleep... Mais il se pourrait aussi que ce Pokémon Presents renferme une annonce plus importante. Des rumeurs prétendent qu'il pourrait y avoir l'annonce d'un nouveau remake... Il serait de toute façon étonnant que, même en fin de vie, la Nintendo Switch n'ait pas le droit à un "nouvel" épisode de Pokémon en fin d'année ...

Pour en avoir le cœur net, rejoignez-nous ici même dès 15h (heure de Paris ) pour fêter le Pokémon Day avec ce nouveau Pokémon Presents.

