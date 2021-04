Outer Wilds fait planer le doute sur l'existence d'un Dlc inédit à l'approche de sa sortie sur Nintendo Switch

Attendu cet été , sans plus de précisions, l'ovni Outer Wilds refait aujourd'hui parler de lui via une rumeur. Le titre, déjà sorti sur pas mal de supports, semble se préparer à accueillir un Dlc près de deux ans après sa sortie initiale. En effet, un utilisateur de twitter semble avoir trouvé sur Steamdb, un site qui référence tout le contenu présent sur Steam, la preuve de l'existence d'un Dlc intitulé "Echoes of the Eye" (ceux qui auront joué au jeu pourraient d'ores et déjà comprendre pourquoi ce nom fait beaucoup de sens).

Cependant là où l'histoire prend déjà beaucoup plus d'ampleur qu'une simple rumeur en attente de confirmation c'est depuis que les comptes twitters d'Annapurna Interactives, les éditeurs du jeu, et de Mobius Digital Games, les développeurs du jeu, ont retweeté le tweet initial ci-dessous en y ajoutant des émojis "yeux" qui semblent nous narguer et nous enjoindre à attendre encore quelque temps avant la vraie révélation du Dlc Echoes of the Eye, celle-ci se fera probablement via une bande-annonce et d'ici quelques jours.

Ce qui nous intéresse nous ici c'est surtout de savoir si ce Dlc sera inclus de base dans le portage du jeu sur Nintendo Switch récemment annoncé, encore un peu de patience et nous saurons le fin mot de l'histoire. Avec la sortie sur Nintendo Switch et l'annonce imminente d'un Dlc il est très bientôt de nous plonger (ou replonger) dans Outer Wilds.

Êtes-vous vous aussi tombé sous le charme de ce jeu ou bien attendez-vous la version Nintendo Switch afin de découvrir si le jeu mérite les louanges qu'on lui chante depuis sa sortie ?