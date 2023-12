Outer Wilds se lance sur Nintendo Switch en vidéo

Enfin ! Après presque trois années sans nouvelles de sa part, Outer Wilds s'est enfin posé aujourd'hui, le 8 décembre 2023 sur Nintendo Switch dans une édition simple et une édition Archaeologist comprenant son DLC. Pour fêter cet atterrissage tardif mais sans crash et sans nouveau retard, Annapurna Interactive et Mobius Digital vous ont concocté une toute nouvelle bande-annonce, celle de lancement pour vous donner un meilleur aperçu du jeu le jour de sa sortie.

Pour informations, Outer Wilds est disponible sur l'eShop au prix de 22,99 euros pour sa version simple et de 34,99 euros pour sa version avec son DLC (actuellement respectivement à 18,39 euros et 27,99 euros jusqu'au 14 décembre prochain ).