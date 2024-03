Outer Wilds - La bande-son du jeu et de son extension Echoes of the Eye arrivent au format vinyle

Outre son univers unique, Outer Wilds a également su charmer les joueurs de par la qualité de sa bande-son. Alors que nous venons tout juste d'apprendre la sortie des versions physiques le 27 juin prochain en France, iam8bit, Annapurna Interactive, le développeur Mobius Digital et Maximum Entertainment (Just For Games) ont également signé un partenariat musical cette fois pour découvrir les OST du jeu de base et de son extension Echoes of the Eye au format vinyle. Si nous n'avons pas encore de date de sortie à nous mettre sous la dent, nous vous laissons déjà découvrir les premiers visuels des pochettes ci-dessous.

Alors que le confort acoustique d'une chaîne stéréo domestique est généralement recommandé pour l'écoute de vinyles, Outer Wilds exige une configuration différente. Vous voudrez transporter votre appareil audio dans la nature et le planter au milieu de la nature, où vous pourrez vraiment vous imprégner de l'obscurité et observer les étoiles. La partition prolifique du compositeur Andrew Prahlow est le genre de bande-son transcendante et pleine d'espoir qui vous ramène instantanément à un état d'émerveillement, vous rappelant à quel point l'univers est vaste. Il n'y a pas de meilleure façon d'explorer votre "moi intérieur" - en grillant des marshmallows tout en grattant du banjo - que ce magnifique et poignant chef-d'œuvre qu'est cet album. Ses sillons recèlent encore bien d'autres secrets, mais nous nous en voudrions de les dévoiler ici et de gâcher une délicieuse surprise.

À propos de Secrets from the Outer Wilds (Echoes of the Eye Original Soundtrack) 1LP :

Outer Wilds : Echoes of the Eye est résolument plus sombre que son prédécesseur, et la musique qui l'accompagne suit le même chemin. Certes, la musique du jeu de base prend parfois une tournure sombre et mystérieuse, mais pour Echoes of the Eye, le compositeur Andrew Prahlow a mis le paquet. Le résultat est une version plus extraterrestre et parfois même plus hostile de l'univers audio d'Outer Wilds, avec des arrangements choraux en écho et des paysages sonores en staccato qui rappellent le vide impitoyable de l'espace. La véritable réussite de cette partition réside donc dans la façon dont elle évoque toutes ces peurs primitives de la petitesse cosmique tout en conservant une beauté indéniablement irrésistible.

Entrez dans ces paysages sonores encore et encore grâce à la magie de votre platine sur la bande-son de Outer Wilds : Echoes of the Eye. Dans les sillons du vinyle Black Hole, vous trouverez l'intégralité de la partition d'Echoes of the Eye, depuis "Into Shadow", qui démarre la face A, jusqu'au "Postlude", très probablement les dernières notes que vous entendrez à la fin de votre voyage dans Outer Wilds.

C'est un voyage à travers la grandeur céleste, présenté dans une humble mais stellaire pochette en tissu, avec une illustration de l'album réalisée par Ian Jacobson, de Mobius Digital. Cette pochette, bien sûr, est conçue pour compléter l'aspect de notre bande originale en vinyle 2xLP Outer Wilds préférée des fans, faisant écho à son aspect évocateur et désormais iconique, tout en consolidant sa position côte à côte sur votre étagère à disques. Il est temps de compléter votre collection de vinyles Outer Wilds.