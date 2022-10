Cult of the Lamb met son culte en boîte sur Nintendo Switch

Après avoir tenté de convertir les joueurs à un culte occulte cet été, Cult of the Lamb met la barre encore plus haute en 2023. La communauté verra sa foi mise à l'épreuve avec la sortie physique du titre de Devolver Digital et Massive Monster le 17 mars 2023 . Le distributeur Just For Games nous dévoile pour l'occasion les jaquettes des versions physiques.

À propos de Cult of the Lamb : Montez votre propre culte dans un pays de faux prophètes, parcourez des régions étonnantes et mystérieuses pour faire croître une communauté de fidèles dans les bois et répandez la bonne parole pour devenir le seul culte véritable. Caractéristiques principales : CROISSEZ ET MULTIPLIEZ : Récupérez des ressources et utilisez-les pour bâtir de nouvelles structures, effectuez des rituels obscurs pour apaiser les dieux, et prononcez des sermons pour renforcer la foi de votre troupeau.

ÉLIMINEZ LES INCRÉDULES : Explorez un monde généré aléatoirement tentaculaire, repoussez des hordes d'ennemis et triomphez des chefs rivaux afin d'absorber leurs pouvoirs et affermir l'hégémonie de votre culte.

RÉPANDEZ LA BONNE PAROLE - LA VÔTRE : Entraînez votre troupeau et embarquez-le dans une quête pour explorer et révéler les secrets de cinq régions mystérieuses. Purifiez les incrédules, répandez l'illumination et effectuez des rituels mystiques. Ainsi peut-être deviendrez-vous le dieu-agneau tout-puissant.

Et pour ceux souhaitant faire une offrande plus conséquente à leur divinité, une édition collector est également au programme et contiendra les éléments suivants :