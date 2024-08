Cult of the Lamb s'offre une nouvelle mise à jour gratuite : Unholy Alliance

Que les brebis égarées de Cult of the Lamb se réjouissent, la dernière mise à jour du jeu est enfin disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents. Dénommée Unholy Alliance, la màj introduit notamment un nouveau personnage jouable, la Chèvre : invoqué par le sang et né dans la corruption, cet étrange compagnon de route peut rejoindre l’Agneau en coopération locale. Il est désormais possible d’arpenter les donjons, de bastonner les hérétiques et de construire son culte à plusieurs !

L’univers étendu de Cult of the Lamb s’étoffe également avec la sortie du Pack Pilgrim, un DLC payant proposant une fiction interactive signée par le talentueux scribe JoJo Zhou et le maître des images taillées dans la pierre Cales Dalmau. Pilgrim vous montrera le monde de Cult of the Lambcomme jamais vous ne l’avez vu auparavant avec des tas de têtes connues, de nouveaux personnages et de mystères à éclaircir !

Avec Unholy Alliance, l’ensemble de la campagne de Cult of the Lamb est désormais jouable en coopération locale. Profitez de versions spéciales 2 joueurs pour les mini-jeux existants, comme la pêche et les osselets, et choisissez parmi une sélection d’armes, de cartes de tarot, de malédictions et de reliques corrompues à mesure que progressent vos croisades coopératives.

L’Agneau et la Chèvre peuvent échanger leurs armes, infliger des dégâts supplémentaires quand ils combattent dos à dos et même donner un coup critique lorsque leurs attaques sont synchronisées. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui préfèrent rester solo dans leur coin : il leur sera possible de profiter de divers pouvoirs inédits.

Outre la possibilité de jouer à deux en coopération, l’extension Unholy Alliance ajoute plusieurs cartes de tarot, reliques, bâtiments, toison, traits de caractères et quêtes, en plus de nouveaux secrets à découvrir !