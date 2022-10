Cult of the Lamb - L'événement Blood Moon Festival débute ce jour sur Nintendo Switch

Créer un culte pour une ancienne divinité maléfique ne suffisait pas à notre petit agneau dans Cult of the Lamb. À l'approche d'Halloween, on se prépare pour le Blood Moon Festival. Désormais disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents, cet événement éphémère propose aux joueurs de découvrir du contenu supplémentaire axé sur cette fête traditionnelle avec :

Un nouveau rituel Blood Moon

3 nouvelles apparences d’adepte à débloquer

4 décorations de base à débloquer

Une nouvelle piste musicale