Cult of the Lamb : des Joy-Con et une manette Switch Pro ultra collector dévoilés

Disponible depuis un an sur Nintendo Switch, Cult of the Lamb, le jeu indépendant de Massive Monster, édité par Devolver Digital se rappelle à notre bon souvenir grâce à des Joy-Con et une manette Switch pro en édition spéciale... Sous licence officielle, ces manettes sont en fait des manettes customisées par le site de l'artiste CptnAlex, spécialisé en customisation de manettes. Il n existe que 125 exemplaires de chaque manette. Autant dire qu'elle sont ultra-collector. Les Joy-Con comme la manette Switch Pro coûtent 165$ (soit 152€) auxquels il faut rajouter au minimum 18$ (15€ à peu près) pour les frais de port en France métropolitaine. Pour voir ces manettes de plus près, retrouvez quelques images sur cette page. Pour acheter les manette (qui seront livrées en octobre prochain), rendez-vous ICI pour les Joy-Con et LA pour la Switch Pro. Notez qu'il existe aussi une manette PS5 et une manette Xbox Series customisées. Plus d'infos sur le site CptnAlex,

Vous avez réussi à garder votre culte sous contrôle, mais jamais comme ça ! Mettez le pouvoir de l'Agneau entre vos mains (littéralement) avec une manette Cult of the Lamb en édition limitée ! Ces manettes en édition limitée présentent un design en duel avec l'Agneau à la fois dans un parterre de fleurs adorable et dans une fosse d'ossements dangereusement mortelle ! Ces manettes uniques ne ressemblent à rien d'autre et sont extrêmement limitées. Faites savoir à tout le monde que vous êtes un membre officiel de la secte avec cette manette sous licence officielle de Cult of the Lamb ! Cette manette fait partie de notre collection Signature et comprend Une manette personnalisée sous licence officielle

Un emballage haut de gamme

Un pin's exclusif en émail dur

Carte d'authenticité en acier inoxydable signée par l'artiste CptnAlex Manettes de jeu officielles de la Nintendo Switch utilisées comme base. Coque personnalisée. Design en édition limitée à 125 pièces. Il s'agit d'un article en précommande dont l'expédition est prévue pour fin octobre 2023

Pour en savoir plus sur Cult of the Lamb, retrouvez notre test complet ICI

Source : Destructoid