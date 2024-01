Cult of the Lamb : Sins of the Flesh - Le péché de chair s'invite dans une nouvelle mise à jour gratuite

Se présentant à la base comme une blague des développeurs, le péché de chair est pourtant sur le point de voir le jour sur Cult of the Lamb avec la sortie de la prochaine mise à jour. Sins of the Flesh propose comme son nom l'indique de rajouter une nouvelle doctrine dans votre culte démoniaque. Pourquoi torturer ses brebis lorsque l'on peut s'adonner au péché de la chair ? Disponible à partir du 16 janvier prochain, nous vous laissons découvrir le trailer dédié à cette nouvelle mise à jour.

Cette mise à jour de contenu, la plus importante et perverse à ce jour, étend encore un peu l’influence de la secte avec une série de nouvelles quêtes, améliorations et fonctionnalités, en plus d’une ressource inédite délicieusement diabolique qui récompense celles et ceux qui céderont aux péchés de la chair.

Cette bonne nouvelle arrive tandis que le culte n’en finit plus de grandir : Cult of the Lamb s’est vendu à plus de 3,5 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2022. Longue vie à l’agneau !

Péchés et Disciples

De nouveaux systèmes de progression ajoutent plus de profondeur et de complexité à la partie gestion de Cult of the Lamb. En suivant le chemin des pécheurs, vos fidèles se délecteront des rituels gloutons, bâtiments inutiles et autres doctrines agressives ajoutés pour l’occasion. Invitez vos sujets les plus dévoués à rejoindre le cercle des Disciples, un système de progression repensé pour les faire évoluer.

La qualité de vie au culte

Des crottes brillantes, des balais maléfiques et des bâtiments toujours plus vastes et performants améliorent la vie quotidienne du clan. Les étrons brillants ont des effets particuliers, comme améliorer les récoltes ou faire monter votre balai en expérience, ce qui vous permet de compléter les tâches plus efficacement. Pour optimiser leur automatisation, le Poste de Nettoyage et les Structures de Stockage gagnent un nouveau palier, permettant à vos adeptes de mieux prendre soin d’eux-mêmes.

Respirez, visez, tirez !

Éclatez les hérétiques avec le Coup de Tromblon, une nouvelle arme explosive à charger qui offre un style de jeu inédit avec ses gros dégâts à courte portée. Chargez-la encore plus avec l’attaque lourde, et vous pourrez même sniper les ennemis à distance.

Tenues, options et nouveaux-nés !

Chacun de vos cultistes peut désormais décider de son look dans le nouveau bâtiment à débloquer. Les 23 styles différents du Tailleur permettront à chacun d’affirmer son style. Autre manière de rendre votre culte vraiment unique : quand deux adeptes s’aiment très fort, ils peuvent trouver un œuf. Nourrissez-le jusqu’à son éclosion, puis prenez soin du nouveau-né jusqu'à ce qu'il soit fin prêt à prêter allégeance à votre clan !