Nintendo Switch : 10 jeux à ne pas rater en décembre

La fin d'année est proche. La période est propice aux achats et aux cadeaux de tous genres. En attendant qu'on vous fasse une petite sélection des incontournables de l'année 2022, nous vous invitons à découvrir 10 jeux qui sortent (ou sont sortis) ce mois-ci sur Nintendo Switch. Pour être honnête, le mois est plutôt calme sur la console de Nintendo. Tous les hits de la console susceptibles de se retrouver sous le sapin sont sortis les mois précédents et notamment les trois derniers. Vous pouvez d'ailleurs retrouvez notre sélection des mois de septembre, octobre et novembre ci-dessous :

Alors quelle "nouveauté" va vous faire tripper sur Nintendo Switch en décembre ? Notre sélection du mois est à retrouver ci-dessous.

10 jeux attendus sur Nintendo Switch en décembre

Inscryption – le 1er décembre

Il s'agit d'un jeu indépendant disponible depuis l'année dernière sur PC qui mélange le jeu de cartes et... l'horreur ! Il est disponible à 19,99€ sur l'eShop- Plus de détails avec nos news précédentes.

Le créateur de Pony Island et The Hex revient avec une nouvelle lettre d'amour aux jeux vidéo, complètement hallucinée et obsessionnelle. Inscryption est une odyssée personnelle qui prend la forme d'un jeu de cartes d'un noir d'encre qui mélange le rogue-like, la création de deck, les énigmes des escape-room et l'horreur psychologique. Mais ce n'est pas tout, car les cartes renferment des secrets encore plus noirs...

Railbound – le 1er décembre

Tchou-tchou ! embarquez dans un puzzle game au style animé irrésistible. Le jeu est disponible à 12,99€ 11,99€sur l'eShop- Plus de détails avec nos news précédentes.

Reliez et façonnez des chemins de fer à travers différents paysages pour aider tout le monde à rentrer à la maison. Résolvez plus de 150 puzzles, des plus simples aux plus tortueux.

The Outbound Ghost – le 1er décembre

Voici un Paper Mario-like prometteur malgré quelques problèmes de performances et le fait que pour l'instant, il n'est dispo qu'en anglais (la VF arrive, voir les détails ICI) Le jeu est disponible en version boîte mais aussi sur l'eShop à 24,99€ - Plus de détails avec nos news précédentes.

Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered – le 1er décembre

Il s'agit d'une nouvelle version du jeu culte de la Super Famicom, Romancing SaGa sorti en 1992 . ou plus exactement du remaster du remake du jeu sorti en 2005 sur Playstation. Le jeu est disponible à 24,99€ sur l'eShop- Plus de détails avec nos news précédentes.

Cette édition remasterisée améliore chaque aspect du jeu, avec des graphismes mis à jour en HD et de nombreuses améliorations de la jouabilité. C'est le titre parfait, que vous soyez un vétéran de la série SaGa ou que vous souhaitiez la découvrir.

Dragon Quest Treasures – le 9 décembre

Erik et Mia, les héros, rajeunis, de Dragon Quest XI partent à la chasse au trésor. Vous n'allez tout de même pas oser la tirer ? (oui c'est un jeu de mot bidon sur chasse). Le jeu est disponible en version boîte (notamment sur Amazon- Lien Partenaire) mais aussi à partir de 59,99 € sur l'eShop- Plus de détails avec nos news précédentes.

Découvrez un monde immense, plein de variété, où surprises, épreuves et mystères parsèment le chemin qui mène au trésor légendaire de Draconia !

Wavetale – le 12 décembre

C'est un peu la rencontre de The Legend of Zelda : The Wind Waker et de The Legend of Zelda: Breath of The Wild même si les références sont écrasantes et qu'après ça, c'est un peu compliqué de se montrer à la hauteur... Mais quand on sait que c'est l'équipe derrière Lost in Random qui s'en occupe, on a envie d'y croire ! Le jeu est disponible à Wavetale-2304595.html"> 29,99€ sur l'eShop- Plus de détails avec nos news précédentes.

Surfe sur les eaux d'une ville engloutie ! Combats des monstres marins géants, sauve tes voisins et découvre les secrets cachés sous la surface. Explore l'océan et l'archipel délabré de Ville-rivage dans Wavetale, un jeu d'action-aventure narratif avec une histoire mettant en scène des pêcheurs découragés, des ermites mystérieux et peut-être un pirate ou deux. Parcours des eaux calmes et surfe sur les vagues en incarnant Sigrid, une jeune fille qui se lie d'amitié avec une mystérieuse ombre lui conférant le pouvoir de marcher sur l'eau. File sur les flots, saute des toits des maisons avec ton filet et affronte de monstrueux ennemis pour sauver les citoyens des îles. Tout ceci avec l'aide des ombres des profondeurs... et de ta grand-mère grincheuse.

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION – le 13 décembre

A la base, CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII est sorti sur PSP en 2007. Il s'agit d'une préquelle à Final Fantasy VII qui avait, à l'époque fait forte impression. Son remaster espère en faire autant en proposant des animations, des caméras et une interface améliorées ainsi que de nouveaux personnages et d'autres surprises... Le jeu est disponible en version boîte (notamment sur Amazon- Lien Partenaire) mais aussi à 59,99€ sur l'eShop- Plus de détails avec nos news précédentes.

CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION est une remastérisation de l'antépisode sensationnel de FINAL FANTASY VII. Celle-ci offre non seulement des graphismes en HD, mais aussi un doublage complet (en japonais et en anglais) ainsi que des arrangements musicaux inédits, afin de présenter sous un nouveau jour dynamique ce grand classique.

Aka – le 15 décembre

Voilà un "petit" jeu en monde ouvert ou il semble faire bon vivre. Mignon tout plein, le jeu vous demandera de vous laisser vivre tranquillement au grès des activités proposées sur votre île... Un air de déjà joué mais pourquoi pas , Y Aka l'acheter pour voir... Le jeu sera Aka-2294070.html">disponible prochainement sur l'eShop

Trouvez la paix intérieure dans ce jeu prenant place dans un petit monde ouvert. Améliorez le quotidien de l'île grâce à vos plantations, constructions et en aidant les autres... cependant, des démons du passé ressurgissent pour vous rappeler ce que vous désirez oublier.

Resident Evil 7 - Cloud version– le 16 décembre

La Nintendo Switch enfonce le Cloud avec l'épisode 7 de la saga horrifique mais en version Cloud uniquement (jouable via un serveur.) Le jeu sera disponible prochainement sur l'eShop mais vous pouvez dès à présent télécharger une version d'essai pour tester votre connexion et apprécier- ou pas, le résultat.

Plongez dans le jeu qui a redéfini le genre et révolutionné la série Resident Evil avec la version Cloud qui rassemble l'expérience intégrale du chef-d'œuvre d'horreur et de survie, et notamment tous les contenus bonus et téléchargeables déjà sortis.

Sports Story – courant décembre

Voici un jeu tout en pixel art qui mélange le sport, l'exploration de donjon, l'aventure et diverses activités. Autant dire qu'on garde un œil sur lui... Le jeu sera disponible prochainement sur l'eShop

Partez en quête de l’excellence athlétique dans Sports Story, le RPG centré sur le sport ! Prouvez votre talent au golf, au tennis ou encore au football, et améliorez votre rang pour débloquer toujours plus de disciplines. Et entre deux activités sportives, vous pouvez aussi explorer des donjons, partir pêcher, prendre part à des missions d’infiltration et bien plus !

BONUS :

La vague 3 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sera disponible le 7 décembre prochain . Pour tout savoir, rendez-vous sur notre news spéciale.

Evidemment, de nombreux autres jeux vont sortir en décembre sur Switch comme Kukoos: Lost Pets, Super Kiwi 64, Hello Neighbor 2, Samurai Maiden, Raptor Boyfriend, The Rumble Fish 2 ou encore Amazing Coloring Books. N'hésitez pas à aller faire un tour régulièrement sur l'eShop et, bien sûr, à suivre votre site préféré.

Source : Nintendo