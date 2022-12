Railbound est arrivé en gare eShop sur Nintendo Switch

Les amoureux de puzzle-games vont pouvoir débuter ce mois de décembre dans de bonnes conditions. Suite à un partenariat entre Afterburn et 7Levels, le jeu Railbound est désormais disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour en découvrir davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir ci-dessous son descriptif complet accompagné de son trailer de lancement.

Reliez et façonnez des chemins de fer à travers différents paysages pour aider tout le monde à rentrer à la maison. Résolvez plus de 150 puzzles, des plus simples aux plus tortueux.

PLIEZ LES RAILS POUR FAIRE AVANCER LES TRAINS ! TCHOU-TCHOU !

Placez, enlevez et redirigez des raccordements afin que les wagons se connectent en toute sécurité à la locomotive. Soyez prudents, ne les laissez pas se percuter !

DE 150+ PUZZLES À COMPLÉTER

Les niveaux principaux vous feront découvrir une ribambelle d’endroits à un rythme tranquille. Les bifurcations le long de la route vous mèneront à des casse-tête salés qui plairont même aux joueurs les plus exigeants !

DES MÉCANIQUES INSPIRÉES DE VRAIS TRAINS

Utilisez des tunnels pour parcourir de grandes distances en peu de temps. Retardez des trains à l'aide de barrières ferroviaires bien placées. Modifiez les voies pour rediriger les voitures dans différentes directions. Rencontrez des amis en chemin et relevez encore plus de défis au cours de votre voyage !

DES JOLIS GRAPHISMES ET DES BELLES MÉLODIES

Profitez des graphismes du jeu inspirés de bandes dessinées et d’une bande son relaxante créée par l'équipe de Golf Peaks et d’inbento.