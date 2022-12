The Outbound Ghost : les développeurs déconseillent les versions Playstation et Nintendo Switch

The Outbound Ghost est un RPG d'aventure lorgnant du côté des Paper Mario et qui a, à priori, tout ce qu'il faut pour contenter les joueurs qui rêvent d'un nouvel épisode de la licence en papier (cadeaux) de Nintendo. Disponible en version dématérialisée mais aussi en version physique sur PS4, PS5 et Nintendo Switch, le jeu, développé par le studio indépendant Conradical Games et édité par Digerati, est aussi disponible sur Steam... A ce propos, si vous avez la chance de pouvoir jouer sur plusieurs plateformes, vous seriez peut-être bien avisé de choisir la version Steam du jeu. C'est en tout cas le conseil des développeurs du jeu qui sur Twitter n'ont pas hésité à faire part de leur "déception" concernant les versions Playstation et Nintendo Switch du jeu. Apparemment, ils ne les ont pas approuvé et auraient aimé pouvoir les optimiser avant leur sortie, les versions auraient (là encore, semble-t-il) des problèmes de performances. En l'état, les développeurs conseillent donc d'attendre ou de choisir la version Steam du jeu ! Depuis, l'éditeur Digerati a annoncé une mise à jour pour la version Switch de The Outbound Ghost qui devrait arriver cette semain e... A priori, une bonne nouvelle, même si, là encore, les développeurs de Conradical Games précisent qu'ils n'ont pas pu tester et approuver le patch à venir (ambiance, ambiance...) Quoiqu'il en soit notez que The Outbound Ghost devrait recevoir plusieurs mises à jour dans les semaines et mois à venir avec de nouvelles options, un New game+ mais aussi et surtout l'ajout de la traduction FR- le jeu n'étant pour l'instant disponible qu'en anglais. Pour tout savoir, retrouvez ci-dessous la feuille de route des patchs à venir pour The Outbound Ghost.

C'est dans tous les cas un lancement mouvementé et pour le moins décevant pour ce petit jeu qui s'annonçait pourtant sous les meilleurs auspices. En attendant d'autres infos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Regarding the Nintendo Switch, PlayStation 4, and PlayStation 5 release of The Outbound Ghost.



I am so incredibly disappointed and I will do everything in my power to do what's right.



For now, if you want to play the game, the Steam version is the one that I have approved. pic.twitter.com/XDpu8cginA