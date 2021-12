Paper Mario N64 disponible pour les abonnés au Nintendo Switch Online

Si vous avez craqué pour le pack additionnel du Nintendo Switch Online, sachez que le catalogue de la N64 vient de s'agrandir en recevant un nouveau titre de choix : Paper Mario. Initialement sorti à l'aube des années 2000 sur la Nintendo 64, Paper Mario fait véritablement parti des hits de la console 64 bits. On y retrouve tout ce qui fera le succès de la série par la suite : des personnages plats comme découpés dans du papier évoluant dans des décors en 3D façon "pop-up", une intrigue délirante bourrée d'humour et de second degré ainsi qu'un système de combat au tour par tour. Bien que le titre est été déjà réédité dur les Consoles Virtuelles de la Wii et Wii U, l'arrivée de Paper Mario reste un événement qui devrait permettre à une toute nouvelle génération de joueurs de le découvrir. Pour voir à quoi ressemble le jeu sur Nintendo Switch, retrouvez notre vidéo ci-dessous.

Paper Mario est désormais disponible (en version US et européenne) sur Nintendo Switch via l'abonnement au Nintendo Switch Online + pack additionnel

Voir aussi :