Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered s'offre une sortie sur Nintendo Switch en Hiver 2022

Les fans de la licence SaGa vont être aux anges. Sorti initialement en 2005 au Japon et en Amérique du Nord, SaGa: Minstrel Song, remake du premier opus paru en 1992 sur Super Famicom revient en 2022 sous l'appellation SaGa: Minstrel Song Remastered sur Nintendo Switch et supports concurrents. Attendu pour cet hiver 2022 , nous attendons de plus amples informations concernant la localisation du titre en Europe. En attendant d'en apprendre davantage sur le jeu nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous. Nous vous tiendrons bien évidemment informé dès que Square Enix communiquera de nouvelles informations.