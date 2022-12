ROMANCING SaGa -MINSTREL SONG- REMASTERED - Le titre culte de 1992 est officiellement disponible en Occident sur Nintendo Switch

Dans la catégorie "je ne l'ai pas vu venir", Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered se pose là. Annoncé par Square Enix en mai dernier, cette version remasterisée du titre culte de 1992 arrive pour la première fois officiellement en Europe. Disponible depuis le 1er décembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous la bande-annonce du titre pour vous faire un premier avis. Comme toujours avec Square Enix, une sortie en format physique en Occident semble être peu probable avant au moins un an. Peut-être verrons-nous lesdites versions physiques sur le marché asiatique dans quelques semaines.

On retrouvait déjà de nombreux éléments propres à la série SaGa tels que les mécaniques de Glimmer et de Combo dans le jeu original Romancing SaGa -Minstrel Song-. À sa sortie, ce dernier était considéré comme l'apothéose de la série.

Au cœur du jeu, on retrouve le système de scénario libre vous permettant de créer votre propre histoire en choisissant un des huit protagonistes aux origines et expériences variées, et de vous engager ensuite dans une aventure unique en son genre.

Cette édition remasterisée améliore chaque aspect du jeu, avec des graphismes mis à jour en HD et de nombreuses améliorations de la jouabilité. C'est le titre parfait, que vous soyez un vétéran de la série SaGa ou que vous souhaitiez la découvrir.

Histoire

Les dieux ont créé les humains, les humains ont créé des histoires.

Le pays de Mardias a été créé par Marda, le créateur primordial.

Par le passé, un combat violent avait agité ces terres, quand Elore, le roi des dieux, avait dû affronter trois divinités maléfiques : Death, Saruin et Schirach.

À la fin d'un combat qui semblait interminable, Death et Schirach furent enfermés et privés de leurs pouvoirs, et Saruin fut lui aussi emprisonné grâce à la puissance des Fatestones suite au sacrifice du noble héros Mirsa.

Ce combat titanesque eut lieu il y a 1 000 ans. Les Fatestones ont été éparpillés aux quatre coins du monde, et les dieux maléfiques font leur retour. Huit héros se lancent chacun dans une aventure qui semble être guidée par la destinée.

Dans le vaste paysage de Mardias, quelles légendes laisseront ces aventuriers derrière eux ? C'est à vous de le décider !