Nintendo Switch : 10 jeux incontournables en octobre

Nous sommes en octobre et Noël frappe déjà à nos portes. Les éditeurs se préparent en effet à sortir dès ce mois-ci leurs hits qui devraient trouver leur place au pied du sapin ou tout du moins dans votre console. Ainsi, le mois d'octobre s'annonce riche en sortie diverses et variées sur Nintendo Switch à même de plaire à de très nombreux joueurs. On vous en a sélectionné 10 parmi les très nombreuses sorties prévues ce mois. Il y a des "petits jeux" et des plus "gros" et des jeux pour les petits et les grands enfants. Logiquement, vous devriez au moins en trouver un à votre goût... Sinon, il y a d'autres consoles et d'autres loisirs... Le monde est vaste ! Retrouvez notre sélection non exhaustive ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, mais aussi à partager vos autres coups de cœur du mois.

10 nouveaux jeux à découvrir en octobre 2022 sur Nintendo Switch :

10 : Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway - Sortie le 6 octobre 2022

Tous les deux ans , depuis 2018 , on y a droit.... Alors que certains font des mises à jour, d'autres préfèrent faire de nouveaux jeux ! Si vous aimez les cartoons de la chaîne de télé Nickelodeon et les jeux de courses de karts, vous aimerez ce nouveau jeu de "kartoon" qui se pose comme une alternative plus enfantine à Mario Kart en mettant en vedette près de 40 personnages issus des séries phares de la chaîne jeunesse : Bob l'éponge, les Tortues Ninja, Garfield, Avatar, les Razmokets, Jenny Robot, Hé ! Arnold, etc. Retrouvez-les dans près de 36 circuits délirants . Bref, il va encore y avoir du slime. Plus de détails dans notre news dédiée

9 : New Tales from the Borderlands - Sortie le 21 octobre 2022

Aventure graphique façon point 'n click, ce nouvel opus vous invite à suivre une histoire drôle et triste à la fois qui vous emmènera dans des contrées remplies de marginaux, de robots assassins et d'armes à feu parlantes Vos actions ne devront pas être pris à la légère puisqu'elles décideront de la fin des aventures des trois zéros héros du jeu... Plus de détails sur le site de Nintendo

8 : Dragon Ball: The Breakers - Sortie le 14 octobre 2022

Jouez au chat et à la souris dans l'univers de Dragon Dall. En effet, dans ce jeu d'action asymétrique multijoueur en ligne, s ept joueurs jouent les souris et un autre joueur joue le chat- un chat qui à l'apparence, au choix, de Cell, Buu et Freezer. Les joueurs du monde entier peuvent coopérer ou au contraire se tirer dans les pattes... Il s'agit d'un jeu essentiellement multijoueur en ligne puisque seul le didacticiel et le mode entrainement est accessible hors ligne. Le titre est disponible à 19,99€ sur l'eShop. Une version spéciale incluant des objets, une pose et une apparence de véhicule est disponible à 29,99€ - voir les détails sur notre news spéciale ​

7 : LEGO Bricktales - Sortie le 12 octobre 2022

Après LEGO Builder’s Journey, un nouveau casse-tête à base de briques débarque sur Nintendo Switch. Cette fois, il s'agit de reconstruire un vieux parc d'attractions en résolvant différents énigmes sachant que chaque problème a une solution constructive. Le jeu s'annonce riche avec de nombreuses options et une interface intuitive, laissant une grande liberté créative aux joueurs. Plus d'infos dans notre news spéciale.

6 : Youropa - Sortie le 7 octobre 2022

Voilà un puzzle-game original aussi bien dans le fond que dans la forme. Dans un monde mis sens dessus dessous, You, un drôle de petit personnage va devoir progresser et résoudre des casse-têtes qui vous mettront littéralement la tête à l'envers. Le jeu original a nécessité le travail acharné d'une bande d'amis sur près de 15 ans. Il inclut aussi un éditeur de niveaux que l'on peut ensuite partager avec les autres joueurs. Disponible sur PC depuis 2018 , Youropa débarque donc sur Nintendo Switch dans une version conçue spécialement. Notez qu'une démo est disponible sur l'eShop. Plus de détails sur le site de Nintendo.

5 : No Man's Sky - Sortie le 7 octobre 2022

C'est encore une valeur sûre qui débarque sur Nintendo Switch ce mois-ci. No Man's Sky est un jeu en monde ouvert de type "bac-à-sable dont le contenu est généré de façon procédurale. C'est un titre vertigineux qui vous invite à un voyage galactique où vous pouvez être ce que vous voulez : guerrier, pirate, marchand... A bord d'un vaisseau spatial, vous découvrez l'espace infini et visitez des milliers de planètes différentes sur lesquelles vous ne savez jamais ce qui vous attend. Très ambitieux, le jeu a cependant du résoudre de très nombreux problèmes et sa sortie en 2016 sur PS4, PC et Xbox One a même failli tourner au fiasco avec de très nombreuses demandes de remboursement. Finalement le jeu a reçu des mises à jour et s'est imposé petit à petit comme l'une des expériences vidéoludiques les plus fascinantes de ces dernières années. On espère que la version de No Man's Sky spécialement conçue pour la Nintendo Switch ne connaîtra pas les mêmes problèmes à sa sortie... Plus que quelques jours et on sera fixé. VOIR DETAILS ICI

C'est un hit incontournable qui débarque enfin sur Nintendo Switch ce mois-ci. Signé PlatinumGames pour Square Enix, NieR:Automata n'a plus rien à prouver. Le titre a en effet été encensé par la presse et les joueurs lors de sa sortie sur Playstation, PC et Xbox en 2017 / 2018 . Cet action-RPG en monde ouvert est un véritable festival d'émotions en tous genres et on espère vraiment que cette The End of YoRHa Edition incluant aussi le DLC 3C3C1D119440927, saura en restituer toute la force et la magie. TOUS LES DETAILS ICI

Encore un hit assuré qui a fait les belles heures de la PS4 et qui débarque en version Royale sur Nintendo Switch. Enfilez le masque d'un Voleur fantôme et explorez Tokyo dans une inoubliable quête emplie de surprises et de moments forts. Un grand RPG qui débarque sur Nintendo Switch dans son édition définitive, avec plus de 40 objets venant de contenu téléchargeable sorti précédemment. Un prélude à encore plus de Persona sur Nintendo Switch puisque Persona 3 Portable et Persona 4 Golden seront aussi bientôt disponibles ... VOIR NOTRE NEWS SPECIALE

C'est véritablement un évènement. Alors que Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle avait fait office, à l'époque de sa sortie il y a 5 ans , de spin-off surprenant, sa suite prend des airs de "grand jeu Mario"- D'ailleurs c'est LE jeu Mario de l'année ! Si la tactique est toujours au centre des combats, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope ose le space opéra en développant son côté aventure et exploration au maximum. Le jeu a l'air magnifique et bourré de surprises et de rebondissements. Ubisoft n'a pas le droit à l'erreur et les joueurs retiennent leur souffle... En attendant, nous vous invitons à découvrir nos premières impressions avec notre preview exclusive du jeu.

1 : Bayonetta 3 - Sortie le 28 octobre 2022

Bayonetta aura pris son temps avant de revenir, toujours en exclusivité sur consoles Nintendo. Il y a sept ans , quasiment jour pour jour, la sorcière de l'Umbra avait déjà fait des étincelles sur Wii U avec son épisode 2, délirant et féerique qui reste aujourd'hui encore une valeur sûr. Forcément cet épisode " est hyper attendu par les fans. Cette fois-ci, Bayonetta fait le tour du monde dans une aventure explosive dans laquelle elle va retrouver Jeanne mais aussi rencontrer d'autres Bayonetta et même une nouvelle petite sorcière, Viola. On espère en prendre plein les yeux et... kiffer, tout simplement. Que demander de plus à un nouvel opus de Bayonetta ? Plus de détails avec nos news précédentes.

,