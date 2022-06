No Man's Sky obtient une date de sortie et une vidéo de gameplay sur Nintendo Switch

No Man's Sky, le jeu d'exploration procédurale de type bac à sable d'Hello Games était censé sortir cet été sur Nintendo Switch. Finalement, il faudra attendre encore un peu. En effet, Hello Games vient d'annoncer que la version de spécialement conçue pour la Nintendo Switch sortira le 7 octobre prochain . pour fêter ça, le studio a publié deux vidéos de gameplay montrant le jeu tournant sur la console de Nintendo. Retrouvez ces vidéos ci-dessous.

Inspiré par l'aventure et l'imagination qui nous fascinent dans les films de science-fiction classique, No Man's Sky vous présente une galaxie à explorer, remplie de planètes et de formes de vie uniques, dans un environnement bourré de danger et d'action.

Dans No Man's Sky, chaque étoile est la lumière d'un soleil lointain, en orbite duquel se trouvent des planètes pleines de vie. Et vous pouvez aller où vous voulez. Volez sans interruption de l'espace à la surface des planètes, sans écran de chargement ni limite. Dans cet univers infini généré de manière dynamique, vous découvrirez des lieux et des créatures qu'aucun autre joueur n'a jamais vus... et qui n'existeront peut-être jamais ailleurs.

Embarquez pour un voyage épique

Au centre de la galaxie se trouve une impulsion irrésistible, qui vous attire au cours d'une quête pour comprendre la véritable nature du cosmos. Mais face à des créatures hostiles et de féroces pirates, vous apprendrez que la mort a un prix, et que la survie dépendra des choix que vous ferez quant à l'amélioration de votre vaisseau, de votre arme et de votre tenue.

Trouvez votre propre destin

Vous seul déciderez de votre voyage dans No Man's Sky. Serez-vous un guerrier, prêt à s'attaquer aux faibles pour leur voler leur trésor, ou éliminerez-vous les pirates pour toucher les primes ? Si vous améliorez les réacteurs et les armes de votre vaisseau, vous deviendrez puissant.

Ou bien un marchand ? Trouvez des ressources précieuses sur des mondes oubliés et exploitez-les pour devenir riche. Investissez dans une soute plus grande pour faire fortune.

Ou encore explorateur ? Dépassez la frontière connue et découvrez des lieux et des choses que personne n'a jamais vus. Améliorez vos moteurs pour sauter encore plus loin, renforcez votre combinaison pour survivre aux environnements toxiques qui tueraient les imprudents.

Partagez votre voyage

La galaxie est un lieu vivant, autonome. Les convois marchands circulent entre les étoiles, les factions se disputent leurs territoires, les pirates traquent les imprudents, et la police veille. Tous les autres joueurs vivent dans la même galaxie, et vous pouvez choisir de partager vos découvertes avec eux sur une carte qui couvre l'espace connu. Vous verrez peut-être le résultat de leurs actions, en plus des vôtres…