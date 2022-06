Persona 5 Royal débarque cette année sur Nintendo Switch en attendant Persona 3 Portable et Persona 4 Golden

C'était l'ultime annonce du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ICI) la série Persona débarque enfin sur Nintendo Switch avec Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal. Cependant, pour les deux premiers, il faudra patienter, seul Persona 5 Royal est annoncé pour cette année et dispose aujourd'hui d'une date de sortie. En attendant d'autres détails, retrouvez la présentation des trois jeux ci-dessous avec le communiqué de presse et une vidéo tirée du Direct.

Persona 5 Royal sera disponible le 21 octobre 2022 sur Nintendo Switch.

Eveillez votre Persona avec l’arrivée de trois jeux iconiques de la série Persona sur Nintendo Switch ! Sauvez les gens de leurs désirs distordus en portant le masque d'un Voleur Fantôme dans le jeu acclamé Persona 5 Royal, assorti de tout le contenu téléchargeable disponible. Il existe également une légende urbaine qui prétend que votre âme sœur pourrait apparaître si vous regardez l’écran de votre Nintendo Switch par une nuit pluvieuse dans Persona 4 Golden. Un calme étrange engloutit la ville, les gens deviennent d'inquiétants cercueils et des Ombres, des monstres venus d'un autre monde déferlent dans Persona 3 Portable, qui propose aussi de suivre une autre route en incarnant une protagoniste alternative ! Les trois jeux proposent des voix anglaises et japonaises, des graphismes haute-définition et sont vendus séparément. Persona 5 Royal débarque sur Nintendo Switch le 21 octobre. Davantage d'informations sur Persona 4 Golden et Persona 3 Portable arrivent prochainement, alors restez à l'écoute ! Soyez prêts... l’heure sombre approche !