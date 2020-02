Nintendo Direct : une fausse annonce met le feu à Twitter

Le suspens est à son comble. Depuis quelques heures- voir pour les plus atteints, depuis plusieurs jours, de nombreux fans ne cessent de rafraîchir les pages des comptes Twitter officiels de Nintendo dans l'attente de l'annonce d'un nouveau Nintendo Direct. Cette fois, ils en sont convaincus : Nintendo est obligé d'annoncer un nouveau Nintendo Direct. Certes, ils en étaient convaincus déjà le mois dernier mais peu importe !

Le mois dernier, il y a eu un Pokémon Direct et un focus sur le DLC de Super Smash Bros mais pas le Nintendo Direct que les joueurs attendent chaque début d'année pour débroussailler le catalogue à venir de la Nintendo Switch... En se référant aux habitudes de Nintendo les années précédentes ( notamment en 2019 ), les fans sont arrivés à une conclusion simple ; cette semaine, probablement jeudi, Nintendo devrait présenter un Nintendo Direct pour faire le point sur le catalogue de la Nintendo Switch avec de préférence, la semaine suivant, un Direct spécialement dédié à Animal Crossing pour ne pas que le jeu ne prenne trop de place dans le Direct ! Logique, non ?

Ainsi, lorsqu'un tweet, à priori, de Nintendo of America a annoncé un peu plus tôt cette nuit, un Nintendo Direct pour demain avec des détails sur Animal Crossing : New Horizons, beaucoup ont foncé tête baissée créant un véritable emballement sur Twitter... Pourtant, la "fake news" était assez facile à détecter, le compte ayant une faute de frappe volontaire dans son nom '@nintwndoofamerica...) et un seul tweet ! Assez vite, la supercherie a d'ailleurs été repérée, amusant ou agaçant les joueurs selon les cas et engendrant tout de même près de 2000 commentaires ... Depuis, les choses se sont calmées... Ou presque- car évidemment, l'attente recommence, le doigt sur la touche rafraîchir...

Mais pas la peine de s’angoisser, si jamais Nintendo devait annoncer un nouveau Nintendo Direct pour jeudi, on devrait être fixé assez vite.