DRAGON BALL: THE BREAKERS : jouez gratuitement à la bêta dès jeudi

Dragon Ball: The Breakers sort le mois p rochain , sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il s'agit d'un jeu d'action asymétrique multijoueur en ligne dans lequel sept joueurs se retrouvent pourchassés par un autre joueur, jouant un "méchant" qui devient de plus en plus puissant au fil du temps. Le but est donc de survivre en coopérant ou en se la jouant solo... Les joueurs ont le choix de jouer l'un des héros ou le méchant, à choisir entre Cell, Buu et Freezer. Si vous êtes impatient.e de jouer, sachez que dès jeudi prochain à 3h00 du matin (heure de Paris) et jusqu'au dimanche 25 septembre à 10H00 (heure de Paris) vous pouvez découvrir le jeu grâce à la béta gratuite téléchargeable dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch (qui vous prendra près de 3,5 Go d'espace dans votre Switch.) Evidemment, on en reparlera. En attendant, retrouvez le trailer, la fiche eShop et la présentation du jeu ci-dessous.

Pour rappel, la version finale de Dragon Ball: The Breakers sortira le 14 octobre prochain .