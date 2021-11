Dragon Ball: The Breakers détaille en vidéo tous ses systèmes de jeu

Petite surprise de ces derniers jours, l'annonce de Dragon Ball: The Breakers n'avait laissé ni les fans de la licence Dragon Ball de marbre, ni les curieux rassasiés en éraflant à peine son concept dans une courte première bande-annonce. Aujourd'hui Bandai Namco corrige le tir en publiant une vidéo de plus de 11 minutes pour détailler les systèmes de ce jeu multijoueur asymétrique (à savoir qu'un joueur viendra affronter seul d'autres joueurs qui eux coopéreront). Cette longue vidéo est aussi l'occasion de jeter un meilleur coup d'œil au jeu, à ses graphismes et surtout à son gameplay.

Dragon Ball: The Breakers est attendu sur Nintendo Switch en 2022 , plus de précision sur le jeu et sur sa date de sortie sont bien sûr à venir.

Sept Survivants, un Méchant. Qu'il s'agisse de vivre ou de triompher, découvrez plein d'informations sur le gameplay de #DragonBall: The Breakers dans cette nouvelle vidéo.