Dragon Ball The Breakers: Un nouveau jeu multijoueur adapté du manga débarque sur Nintendo Switch

Les fans de l'œuvre d'Akira Toriyama peuvent se réjouir, un nouveau jeu adapté du manga Dragon Ball arrive sur Nintendo Switch en 2022 . Dragon Ball: The Breakers est un jeu multijoueur avec un gameplay asymétrique qui vient d'être dévoilé par son éditeur Bandai Namco via une première bande-annonce et quelques informations sur le titre.

Ainsi celui-ci vous permettra d'incarner au choix, l'un des 7 survivants à l'apocalypse traqués par un méchant tout au long d'une partie et qui devront coopérer ou bien tout simplement... le méchant lui-même et ainsi devenir le chasseur. Le terme de gameplay asymétrique vient en effet de la possibilité pour les joueurs d'incarner un survivant et ainsi de miser sur la coopération et la fuite ou bien la possibilité d'incarner la menace, celle qui traque ces survivants et qui, au début de la partie, les domine aisément en terme de pouvoirs et de force. De plus nous avons aussi pu apprendre que vos sauvegardes de Dragon Ball Xenoverse 2 seront compatibles avec Dragon Ball: The Breakers, nous ignorons pour l'instant les tenants et les aboutissants de ce lien.

Afin de mieux illustrer ce concept, l'équipe du jeu s'est fendu d'un petit texte décrivant mieux leurs intentions et le résultat final à venir en 2022 . Quelques images du titre sont aussi disponibles en fin d'article. Qu'en pensez-vous ? Ce nouveau jeu Dragon Ball vous hype-t-il ?

Caractéristiques principales du jeu : Echappez-vous en équipe…ou tout seul ! Coopérez avec les autres tant qu’il est encore temps, mais la décision du Méchant ou des autres survivants pourraient vous forcer à en décider autrement. Quelle sera votre façon de jouer ? Piégé dans une faille temporelle Prenez la fuite de la grande carte composée de différentes zones, mais soyez prudent : Le Méchant vous recherche constamment et peut détruire certaines zones pour réduire votre espace vital, rendant les chances de vous échapper de plus en plus limitées… Découvrez trois Méchants iconiques…Cell, Buu, et Friezer De la franchise Dragon Ball. En tant que Méchant, vous allez pouvoir profiter d’immenses pouvoirs pour chasser et anéantir les Survivants. Maitrisez les pouvoirs de chaque Méchant, capturez vos victimes pour évoluer et devenez encore plus puissant ! Personnalisez votre apparence Que vous soyez Méchant ou Survivant, choisissez votre voie de progression et débloquez des bonus, des skins, etc…pour perfectionner votre stratégie et vous échapper en tant que Survivant, ou pour chasser en tant que Méchant… Profitez de bonus et d’items uniques Véhicules, armes, grappins, …tirez le meilleur de chaque gadget pour faire face au Méchant et lutter pour votre vie !

BANDAI NAMCO Europe S.A.S. vient d’annoncer DRAGON BALL: THE BREAKERS, un nouveau jeu multijoueur asymétrique en ligne, qui sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC en 2022. Situé dans l’univers de DRAGON BALL XENOVERSE,DRAGON BALL: THE BREAKERSvous permet d’incarner un ennemi emblématique de la franchise, le « Méchant », ou l’un des sept « Survivants » sans superpouvoirs. Le Méchant devra faire usage de toute sa puissance pour éliminer les Survivants. De leur côté, ces civils ordinaires pris au piège dans une faille temporelle où l’espace-temps est perturbé devront coopérer pour repousser le Méchant et utiliser la super machine à voyager dans le temps. Pour échapper à leur terrible ennemi, les joueurs pourront utiliser divers objets sur le champ de bataille. En outre, les sauvegardes de DRAGON BALL: THE BREAKERS seront liées à DRAGON BALL XENOVERSE 2. Vous en saurez plus à ce sujet dans un futur proche. « Nous sommes impatients de faire découvrir ce nouveau jeu à tous les fans de la franchise Dragon Ball ! », explique Ryosuke Hara, producteur de DRAGON BALL: THE BREAKERS, BANDAI NAMCO Entertainment Inc. « Toute l’équipe de Dimps travaille dur pour proposer une nouvelle expérience multijoueur asymétrique à la fois très profonde et accessible à tous. N’hésitez pas à nous rejoindre pour participer au beta test fermé ! » Luttez contre un adversaire d’une force bien supérieure à la vôtre et préparez-vous à découvrir l’expérience de combat asymétrique ultime dans DRAGON BALL: THE BREAKERS !