Dragon Ball The Breakers - Buu et le fermier entrent en scène dans un nouveau trailer

Nouveau venu dans l'univers de Dragon Ball, le jeu vidéo Dragon Ball: The Breakers vous propose de découvrir une nouvelle expérience asymétrique faisant se rencontrer l'un des grands vilains de la licence de Akira Toriyama, chargé de chasser de pauvres villageois n'ayant aucunement le physique ni le charisme des héros de la licence. A l'occasion du Tokyo Game Show, Bandai Namco vient de dévoiler un tout nouveau trailer mettant cette fois-ci en avant le personnage de Buu, ainsi que le Fermier qui rejoint le casting des survivants. Pour rappel, Dragon Ball: The Breakers est attendu pour le 14 octobre 2022 sur de multiples supports dont la Nintendo Switch.

DRAGON BALL: THE BREAKERS est un jeu d'action asymétrique en ligne dans lequel un groupe de 7 citoyens ordinaires tentent de survivre au méchant (un adversaire classique de l'univers DRAGON BALL comme Cell, Freezer ou Buu) qui les pourchasse et évolue pendant la partie en un monstre de puissance inarrêtable. Lui échapper ne sera pas facile !

Échappez-vous en équipe… ou en solo !

Coopérez avec les autres tant qu'il en est encore temps, mais attention, le méchant ou les décisions des autres survivants pourraient vous forcer à faire cavalier seul. Quel sera votre style de jeu ?

Piégés dans une faille temporelle

Échappez-vous d'immenses cartes composées de plusieurs zones, mais restez sur vos gardes, le méchant vous observe à chaque instant et pourrait détruire des zones pour réduire l'espace à votre disposition et limiter toujours plus vos chances de vous échapper...

Éclatez-vous en incarnant un méchant : un rival emblématique de Dragon Ball !

- En tant que méchant, vous pourrez manier une puissance irrésistible pour traquer et annihiler les survivants. Maîtrisez les pouvoirs uniques de chaque méchant pour chasser et attraper vos victimes afin d'évoluer et devenir toujours plus puissant !

Personnalisez votre style de jeu !

Que ce soit dans le camp du méchant ou des survivants, choisissez votre itinéraire de progression et débloquez des compétences, apparences et objets pour affiner votre stratégie personnelle pour prendre la fuite en tant que survivant ou pour triompher dans votre traque de méchant.

Profitez de bonus et objets uniques

Véhicules, armes, capsules... tirez le maximum de chaque gadget pour faire déjouer le méchant et vous échapper de la faille temporelle !

*Ce produit est un jeu multijoueur qui se joue principalement dans des combats en ligne entre joueurs. Les seuls modes qui permettent de jouer en solo sont les épisodes, qui seront le didacticiel et le mode entraînement, lesquels donneront la possibilité aux joueurs de s'exercer.

*Les combats en ligne vous permettent d'affronter des joueurs venus du monde entier. Les joueurs seront mis en relation avec d'autres joueurs dont les conditions réseau sont optimales en fonction de la région de jeu.