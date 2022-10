Dragon Ball: The Breakers - La chasse est ouverte sur Nintendo Switch

Nouveau titre de Bandai Namco issu basé sur le manga culte d'Akira Toriyama, Dragon Ball: The Breakers fait officiellement son entrée sur Nintendo Switch et supports concurrents ce 14 octobre 2022. Véritable prise de risque pour une licence habituellement focus sur les jeux de combat, ce titre vous propose une expérience asymétrique où 7 personnages lambdas doivent essayer de survivre durant un temps limité face à un des méchants cultes de la franchise. Pour apprendre tout ce qu'il y a a savoir sur le jeu et ses différents modes de distributions, nous vous laissons découvrir ci-dessous le communiqué officiel accompagné du trailer de lancement du jeu.

Dans DRAGON BALL: THE BREAKERS, les joueurs peuvent rejoindre une équipe de sept Survivants et tenter de s'enfuir, ou contrôler le Méchant et éliminer les Survivants. Ces Survivants sont des civils ordinaires coincés dans une "Faille Temporelle", les piégeant dans un endroit où l'espace et le temps sont en désordre. Les Survivants doivent utiliser leur intelligence, les objets trouvés dans le terrain de jeu, et coopérer tous ensemble pour activer la Super Machine Temporelle et échapper au Méchant. En incarnant le Méchant, les joueurs se mettent dans la peau d’un des ennemis principaux de Dragon Ball tels que Cell, Majin Boo ou encore Freezer. À mesure que la partie progresse, le Méchant devient de plus en plus dangereux, évolue en de nouvelles formes et détruit des zones de la carte, réduisant ainsi les chances des Survivants de s'enfuir.

DRAGON BALL: THE BREAKERS est disponible en trois versions différentes :

L’Édition Standard, disponible uniquement en téléchargement.

L'Édition spéciale, disponible en physique ou en téléchargement, contient le jeu dans son intégralité ainsi qu’une édition spéciale avec un costume modifiable, la pose de victoire « Bravo à deux mains » et le skin véhicule "Dragon (Jaune)".

L’Édition Limitée est exclusive au Bandai Namco Store . En plus du contenu de l'Édition Spéciale, l'Édition Limitée a le droit à un Steelbook, 3 autocollants de Méchant, une figurine de la Carapace de Cell et l'accessoire in-game "Potalas (Vert)" un bonus exclusif du Bandai Namco Store, qui sera disponible pour les autres joueurs plus tard.

DRAGON BALL: THE BREAKERS bénéficiera de contenu additionnel et de mise à jour régulières qui sauront réjouir les fans ! Les joueurs peuvent gagner du contenu gratuit via le Dragon Tier en jouant au jeu. Le pallier 50 de cette saison est le cosmétique “Fermier” pour les Survivants.