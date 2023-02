Dragon Ball: The Breakers - La saison 2 est disponible sur Nintendo Switch

L'OVNI vidéoludique de Bandai Namco Dragon Ball: The Breakers revient faire parler de lui en plein milieu de ce mois de février. Le jeu vient en effet de mettre en ligne sa saison 2, mettant en scène de nouveaux personnages ainsi que du contenu inédit. La saison 2 propose également un nouveau palier Dragon permettant de débloquer des rangs et d’accéder à de nouvelles récompenses comme un skin Roi de la Terre.

Incarnez le nouveau Méchant Vegeta, le Prince Saiyan, dans les Failles Temporelles de la saison 2 !

Première forme : Saibaman

Au début de la partie, vous incarnez un Saibaman. Il y en a plusieurs sur toute la carte et vous pouvez passer de l’un à l’autre. Au bout d’un certain temps ou dès que les points de vie du Saibaman tombent à zéro (même si sa jauge d’énergie d’évolution n’est pas pleine), le Saibaman évolue automatiquement. Le troisième moyen pour évoluer est d’attraper un Survivant et d’utiliser la compétence « Auto-destruction ».

Deuxième forme : Nappa

Nappa peut augmenter son énergie d’évolution en éliminant des civils et en blessant des Survivants. Lorsque la jauge d’évolution de Nappa est pleine ou qu’il est vaincu par les Survivants, il évolue en Vegeta.

Troisième forme : Vegeta

Vegeta peut utiliser deux méthodes pour se transformer en Singe géant : il peut, soit utiliser sa compétence active pour créer une boule d’énergie et simuler la pleine lune nécessaire à sa métamorphose, soit réunir les 7 Dragon Balls et demander à Shenron de « faire apparaître la pleine lune » pour déclencher la transformation.