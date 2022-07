Dragon Ball: The Breakers dévoile sa date de sortie et annonce un Closed Network Test

Prochain jeu de la licence à sortir sur Nintendo Switch et plateformes concurrentes, Dragon Ball: The Breakers vient de dévoiler sa date de sortie, désormais calée au 14 octobre 2022. Le titre sera disponible en 3 éditions différentes :

L’Edition Standard sera disponible en téléchargement uniquement et contiendra le jeu ainsi que la « Transphère C-18 » avec la compétence « Coup de pied mural » et l’accessoire « Détecteur (Bleu) »



L’Edition Spéciale sera disponible en version physique et numérique, et contiendra le jeu ainsi que le Pack Edition Spéciale avec un costume personnalisable, la Pose de Victoire « Bravo à deux mains » et le skin de véhicule « Dragon (Jaune) ». Les personnes qui précommanderont cette édition auront aussi accès à la « Transphère C-18 » et au « Détecteur (Bleu) »



L’Edition Limitée sera disponible exclusivement sur le Store Bandai Namco. En plus du contenu de l’Edition Spéciale, l’Edition Limitée aura un Steelbook, trois autocollants des Méchants, la figurine Carapace de Cell ainsi que l’accessoire in-game « Potala (Verte) ». Cet accessoire est un bonus exclusif au Store Bandai Namco pour une durée limitée.

Et pour ceux souhaitant essayer le jeu en avant-première, un Closed Network Test se tiendra les 6 et 7 août et les joueurs pourront s’inscrire ici pour essayer d’obtenir un accès. Durant ce CNT, Freezer, le Méchant nouvellement annoncé, et Cell seront les deux Méchants jouables. Côté Survivants, les joueurs pourront choisir entre l’Avatar, Oolong Survivor Skin et Bulma Survivor Skin.