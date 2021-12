Dragon Ball: The Breakers - Découvrez la première vidéo de gameplay complète de ce nouveau jeu multijoueur

Nouveau titre à débarquer dans l'univers de Dragon Ball, Bandai Namco avait surpris les joueurs en annonçant Dragon Ball: The Breakers sur Nintendo Switch. Prenant la forme d'un jeu du chat et de la souris entre un super méchant et un groupe de civil (un concept qui rappelle fortement Evolve), Bandai Namco a déjà dévoilé il y a quelques jours une vidéo explicative en français super détaillée. Aujourd'hui on va aller encore un peu plus loin avec une première vidéo de gameplay d'une partie complète. Nous vous laissons la retrouver ci-dessous.

Dragon Ball: The Breakers est attendu sur Nintendo Switch en 2022 , plus de précision sur le jeu et sur sa date de sortie seront dévoilées prochainement par Bandai Namco .