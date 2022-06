A Plague Tale: Requiem dévoile sa date de sortie dans une nouvelle bande-annonce haletante

Après la sortie du premier opus A Plague Tale: Innocence Cloud Version sorti sur Nintendo Switch le 6 juillet dernier , il est temps de découvrir sa suite A Plague Tale: Requiem Cloud Version qui débarquera sur Nintendo Switch (en même temps que le prochain livre "The Heart of" de Third Editions) le 18 octobre prochain . Développé par Asobo Studio et édité par Focus Entertainment, ce nouvel épisode de la désormais reconnue franchise créée par des Bordelais devrait nous en mettre encore plus plein la vue, après un A Plague Tale: Innocence d'une qualité remarquable.

Pour dévoiler cette date de sortie, les développeurs ont choisi de nous présenter une longue séquence de 10 minutes de gameplay inédit du jeu. Vous pouvez découvrir, en attendant la sortie très proche du jeu, cette nouvelle séquence ci-dessous.

A Plague Tale: Requiem, la suite de l’aventure épique maintes fois récompensée A Plague Tale: Innocence par Asobo Studio et Focus Entertainment, s’est montré un peu plus dans un long trailer de gameplay durant le Focus Showcase, accompagné d’une date de sortie officielle pour le 18 octobre et du lancement des précommandes sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, et PC ! Dans une longue et nouvelle séquence de gameplay, suivez Amicia et Hugo lors d’une traversée compliquée à travers une vaste carrière d’ocre rouge remplie de soldats à leur recherche. Heureusement, le duo a de nombreux tours dans son sac et n’a pas peur de se salir les mains. Préparez-vous à vivre une aventure déchirante dans un monde aussi violent que somptueux, et à découvrir le prix à payer pour sauver les êtres qui vous sont chers dans une lutte désespérée pour survivre. A Plague Tale: Requiem sortira le 18 octobre sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC et en version Cloud sur Nintendo Switch.