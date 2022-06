Third Editions annonce un livre écrit par Exserv sur les jeux A Plague Tale

Third Editions, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages sur le jeu vidéo (mais pas que !) vient d'annoncer la publication prochaine d'un ouvrage prenant la forme d'un artbook/making-off des jeux des Bordelais de chez Asobo Studios. Au menu, 192 pages d'analyse et d'artwork de la saga A Plague Tale dont le premier opus A Plague Tale: Innocence Cloud Version est sorti sur Nintendo Switch le 6 juillet dernier et dont le prochain, A Plague Tale: Requiem Cloud Version est attendu cette année sur toutes les consoles.

Intitulé "The Heart of A Plague Tale" ce nouvel ouvrage s'inscrit dans la collection "The Heart of" de l'éditeur, qui se situe à mi-chemin entre l'artbook simple et l'ouvrage d'analyse. Cette collection comprend déjà "The Heart of Dead Cells" écrit par le même auteur, à savoir Benoît Reinier alias Exserv sur Youtube et les réseaux sociaux.

Si la date de sortie de "The Heart of A Plague Tale" n'est pas encore connue, celle-ci coïncidera avec la sortie du jeu A Plague Tale: Requiem, les précommandes sont d'ores et déjà ouverte s sur le site de l'éditeur et pour la modique somme de 34,90 euros vous pourrez vous offrir l'édition collector de cet ouvrage. Il nous tarde de pouvoir feuilleter ce livre qui s'annonce aussi bien fait que celui sur Dead Cells.

À la fois artbook et making-of, les ouvrages de la collection The Heart Of, avec l’appui d’informations et de propos inédits provenant des équipes de développement, reviennent en détail et en images sur une œuvre vidéoludique, sa conception, son univers et ses mécaniques de jeu. A Plague Tale : Innocence a marqué d’une pierre blanche l’histoire d’Asobo Studio, dévoilant aux yeux du monde entier le savoir-faire et la personnalité de cette équipe bordelaise. Son pari de concevoir un jeu aux fortes ambitions narratives et esthétiques, ancré dans l’histoire médiévale française, a payé. Le développement de la suite, A Plague Tale : Requiem, a poussé Asobo à franchir de nouveaux obstacles créatifs et techniques, avec toujours le même objectif : raconter, grâce aux outils du jeu vidéo, un récit poignant, cruel, qui reste en mémoire. Un récit humain. Découvrez le cœur des deux volets de A Plague Tale.