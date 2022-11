A Plague Tale: Requiem franchi le cap du million de joueurs

Focus Entertainment et Asobo Studio peuvent sabrer le champagne concernant la sortie de A Plague Tale: Requiem. Une semaine après la sortie du titre sur divers consoles dont la Nintendo Switch en version Cloud, le jeu d'action aventure vient de passer le cap du million de joueurs dans le monde. Si chiffres de vente en eux-même restent encore difficile à estimer entre autres avec le Xbox Game Pass, on peut tout de même saluer le cap franchi pour la suite des aventures d’Hugo et d’Amicia. En attendant notre test dédié signé ArwennaVampyr, nous vous laissons visionner le dernier trailer de A Plague Tale: Requiem recensant diverses notes de la presse.

Avec une narration forte et des émotions puissantes au cœur de son expérience, A Plague Tale: Requiem est le résultat de recherches historiques rigoureuses, d’une expertise technique unique ainsi que d’une performance exceptionnelle des acteurs de motion capture et de doublage.

