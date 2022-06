A Plague Tale: Requiem dévoile sa nouvelle bande-annonce et confirme sa sortie cette année

Attendu sur Nintendo Switch (via le Cloud), le prochain jeu des Bordelais de chez Asobo Studios A Plague Tale: Requiem Cloud Version a lui aussi profité du Xbox Bethesda Showcase pour dévoiler une toute nouvelle bande-annonce. Intitulée "End of Innocence" (ou "Fin de l'Innocence" en français) cette bande-annonce met l'accent sur la transition entre le gameplay du premier A Plague Tale sous-titré Innocence et ce second épisode, plus sombre et plus mature.

Le titre est toujours prévu pour 2022 sur toutes les plateformes et sur Nintendo Switch via la version Cloud. L'attente ne devrait donc plus être longue avant de découvrir les nouvelles aventures d'Hugo et d'Amicia.