A Plague Tale: Requiem : La violoniste Lindsey Stirling nous envoûte en reprenant le thème principal du jeu

Alors que moins d'une semaine nous sépare de la sortie de A Plague Tale: Requiem sur Nintendo Switch et supports concurrents, quoi de mieux qu'une petite pause musicale ? Asobo Studio vient de dévoiler une nouvelle vidéo musicale en partenariat avec la violoniste et star de Youtube Lindsey Stirling, qui reprend le thème principal du jeu. Nous vous laissons apprécier l'instant, et vous donnons rendez-vous le 18 octobre 2022 pour la sortie officielle du jeu !

Un vibrant hommage à la sortie de A Plague Tale: Requiem Célébrant sa sortie le 18 octobre prochain, A Plague Tale: Requiem invite Lindsey Stirling, violoniste dont les chorégraphies envoûtantes et les incroyables costumes ont fait d’elle l’une des stars les plus regardées sur YouTube. Avec une tenue inspirée des personnages du jeu, Amicia et Hugo de Rune, la musicienne à succès évolue dans un somptueux décor en pleine nature et interprète au violon le thème principal du jeu. Découvrez son hommage poignant dans cette vidéo, subtil mélange de sa performance artistique et des images du jeu.