Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, A Musical Story, Tunic - Découvrez les nommés pour les Pégases (les César du jeu vidéo)

Les Pégases sont l'équivalent des Césars du jeu vidéo, dans le sens où c'est une cérémonie made in France visant à récompenser les meilleurs jeux sortis en 2022 . La cérémonie des Pégases 2022 aura lieu le 9 mars prochain à 20 heures et la liste des nommés vient de tomber. On y retrouve quelques-uns de nos coups de cœur de cette année tel l'incroyable A Musical Story de chez Glee-Cheese Studios (dans les catégories Meilleur jeu Mobile et Meilleur univers sonore), que nous avons eu la chance d'interviewer (cliquez ici pour lire notre entretien) ou encore l'excellent Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope (dans les catégories Meilleur Game Design et Meilleur Univers Sonore) dont nous avons aussi eu la chance d'interviewer Xavier Manzanarès le lead producer du titre (cliquez ici pour lire cet entretien).

Voici la liste complète des nommés :

Meilleur Jeu Vidéo : Stray

A Plague Tale : Requiem

Sifu Meilleur Vidéo Indépendant : Stray

Sifu

Tinykin Excellence Narrative : Flat Eye

A Plague Tale : Requiem

Syberia : The World Before Meilleur Game Design : Sifu

Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope

Tinykin Excellence visuelle : A Plague Tale : Requiem

Sifu

Stray Meilleure innovation technologique : Dual Universe

Dune: Spice Wars

Fast Libero Meilleur Univers Sonore : Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope

A Plague Tale : Requiem

A Musical Story Meilleur Jeu Vidéo Etudiant : Radiant Dawn

Alaska

Gevaudan 1851 Meilleur Jeu Vidéo Mobile : A Musical Story

Tales Up

Nickelodeon Extreme Tennis Au-delà Du Jeu Vidéo : Flat Eye

Inua – A Story in Ice and Time

Syberia : The World Before Meilleur Service d’Exploitation : Solasta : Crown of the Magister

Airport Simulator: First Class

Tales Up Meilleur Premier Jeu Vidéo : Stray

Onde

Time Rift Meilleur Jeu Vidéo Etranger : Elden Ring

Tunic

God of War Ragnarök Meilleur Jeu Vidéo Mobile Etranger : Marvel Snap

Spiritfarer

Idle Siege Meilleur Jeu Vidéo Indépendant Etranger : Tunic

Hardspace : Shipbreaker

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge Meilleure Accessibilité : Arkanoid – Eternal Battle

Steelrising

Tales Up

Nous souhaitons le meilleur aux équipes d'A Musical Story et de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope. Remportez toutes vos catégories !

Source : Academiejeuvideo