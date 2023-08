Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope - Ubisoft dévoile les coulisses du développement du DLC spécial Rayman dans un documentaire dédié

Ô joie ! Ubisoft vient d'avoir la bonne idée de nous proposer un documentaire complet sur les coulisses de développement du DLC Le Show du Fantôme de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope. Dans cette vidéo de plus d'un quart d'heure, l'équipe de développement et notamment Davide Soliani, le réalisateur du jeu, Marco Renso, le directeur de l'animation, Lara Rogonja qui s'occupait du level design ou encore Andrea Babich qui était en charge du script de ce DLC, reviennent sur l'intégration de Rayman dans l'univers de Mario + The Lapins Crétins. Si ce documentaire semble ne faire aucune mention de Michel Ancel à l'horizon, il possède néanmoins de quoi titiller les rumeurs qui voudraient qu'Ubisoft travaille activement au retour de Rayman !

Rayman fait un formidable comeback pour s’associer à Lapin Mario et Lapin Peach ! Tous furent invités par le grandiloquent Fantôme en personne, ancien ennemi issu du jeu Mario + The Lapins Crétins® Kingdom Battle, qui, aujourd’hui est un tout autre heu... fantôme. Le Fantôme, ayant grand besoin d’aide, a invité ces stars pas comme les autres pour participer à des combats tactiques au tour par tour, et ainsi donner naissance au plus grand spectacle de l’Histoire !



• Rayman est enfin de retour ! Contrôlez Rayman et son équipe, comprenant Lapin Mario, Lapin Peach, et d’incroyables Sparks inédits, au fil d’une extraordinaire aventure.

• Découvrez un tout nouveau monde aux proportions cinématographiques, comprenant trois studios de tournage aussi gigantesques qu’hilarants : Western, Pirate, et Médiéval.

• Tirez profit des pouvoirs uniques de Rayman pour accéder aux sommets de ce monde du showbiz. Sautez avec votre hélicoptère et utilisez vos célèbres coups de poing pour découvrir ce qui se cache par-delà les projecteurs. Bondissez vers l’action et déchaînez le pouvoir des costumes légendaires de Rayman et de toutes ses armes délirantes !

• Venez à bout des nouveaux ennemis, relevez d’incomparables défis, et triomphez lors de combats tactiques survoltés.

• Préparez-vous à briller lors de votre "Grande Première", et le Fantôme donnera une note à votre performance à la fin de chaque combat. Faites autant preuve de style que d’efficacité pour faire bonne impression et décrocher le meilleur score.