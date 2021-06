A Plague Tale: Innoncence s'annonce lui aussi dans une version Cloud

Après l'annonce de l'arrivée de sa suite sur Nintendo Switch en version Cloud, place à l'un des Goty 2019 à savoir A Plague Tale: Innocence le jeu du studio français Asobo. Le titre débarquera sur la console hybride via une version Cloud lui aussi le 6 juillet prochain , une aubaine pour les possesseurs de la Nintendo Switch qui voudraient faire le premier épisode en attendant la suite qui devrait arriver en 2022 .

Le titre a connu un succès critique et commercial important depuis sa sortie en 2019 et son contexte épidémique a su profiter de ces confinements à répétition afin de rallier de nombreux joueurs à sa cause, le jeu a en effet connu une seconde jeunesse et un gros regain de ventes durant le premier confinement, de quoi solidifier sa fanbase en amont de sa suite.

Auriez-vous préféré une version plus modeste du jeu mais en physique et non en Cloud ou bien êtes-vous satisfait de cette annonce ?