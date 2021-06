A Plague Tale: Requiem - L'aventure bouleversante de Amicia et Hugo confirmée sur Nintendo Switch

En tant que Bordelais légèrement chauvin, comment ne pas aimer le studio Focus Home Interactive, responsable du superbe A Plague Tale : Innocence sorti en 2019 sur supports concurrents ? Si les joueurs Switch n'ont pas pu découvrir le jeu sur ce support, sa suite directe dévoilée ce jour, A Plague Tale : Requiem, a été confirmée sur Nintendo Switch. Si l'on imagine difficilement le jeu sortir en l'état sur la console de Nintendo, il faudra surement passer pas le Cloud Gaming à l'instar de Hitman 3 pour pouvoir y jouer. En attendant de plus amples informations, nous vous laissons (re)découvrir le trailer de A Plague Tale : Requiem dévoilé dimanche lors de la conférence Bethesda / Xbox.

Embarquez dans la suite bouleversante de A Plague Tale: Innocence, le jeu aux multiples récompenses ! Aux côtés d’Amicia et Hugo, surmontez tous les dangers et vivez une nouvelle aventure à couper le souffle dans un monde brutal et cruel.