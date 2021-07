A Plague Tale: Innocence – Cloud Version disponible sur Nintendo Switch avec une démo - Première vidéo de gameplay

Après Control Ultimate Edition sorti l'année dernière et avant Marvel's Guardians of The Galaxy prévu à la rentrée (voir ici) c'est A Plague Tale: Innoncence qui débarque aujourd'hui uniquement en version CLOUD sur Nintendo Switch. Excellent jeu d'aventure historique développé par le studio français, Asobo Studio, A Plague Tale: Innoncence Cloud Version vous transporte au Royaume de France en 1349 alors qu'une épidémie de peste fait rage et que l'inquisition fait des ravages. Fort et prenant, le jeu est sorti en 2019 sur PS4 et Xbox ou il a remporté un beau succès critique. Sur Nintendo Switch, forcément, il est conseillé d'avoir une bonne connexion et le mieux, avant de se lancer dans l'aventure est de tester le jeu en lançant la démo gratuite disponible sur l''eShop de la console. Pour voir à quoi ressemble A Plague Tale: Innoncence Cloud Version sur Nintendo Switch, retrouvez notre vidéo de gameplay ci-dessous.

A Plague Tale: Innoncence Cloud Version est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 39,99€

CE JEU FONCTIONNE GRÂCE AU STREAMING VIA LE CLOUD. VEUILLEZ ESSAYER LA VERSION DE DÉMONSTRATION AVANT DE PROCÉDER À L'ACHAT.

Vivez le récit déchirant d’Amicia et de son petit frère Hugo, livrés à eux-mêmes au cœur des heures les plus sombres de l’Histoire. Pourchassés par l'Inquisition et cernés par l'avancée inexorable des hordes de rats, Amicia et Hugo vont apprendre à se connaître et à compter l'un sur l'autre. Submergés par l’adversité, ils devront lutter pour survivre et trouver leur rôle dans ce monde impitoyable.



1349. La peste ravage le Royaume de France. A travers les champs de bataille et les villages dévastés par la maladie, Amicia et son petit frère Hugo sont poursuivis sans relâche par l'Inquisition. Sur leur chemin, ils uniront leurs forces avec d'autres enfants laissés orphelins par la guerre, et tenteront de repousser l'invasion des rats grâce au feu et la lumière. Dans leur lutte pour survivre, ils devront faire face à des horreurs sans nom, soutenus uniquement par le lien qui unit leur destin.

Alors que leur aventure commence... le temps de l'innocence touche à sa fin.